Sur ordre du ministre Betsalel Smotrich, l’administration civile de Judée-Samarie a fait évacuer des squats palestiniens qui se trouvaient le long de la route 90, sur des terres appartenant à l’Etat d’Israël.

Ces squats s’étendaient sur une superficie d’environ 136 dunams. L’opération avait pour but d’empêcher l’extension illégale des Palestiniens sur des terres de l’Etat et de préserver la sécurité sur la route 90 qui était menacée par ces squats qui se trouvaient réellement très proches.

Le ministre Smotrich a déclaré: ”Il s’agit d’une mesure importante et sur laquelle nous ne devons pas transiger pour protéger les terres d’Etat. Ces squats ne sont pas seulement illégaux, ils menacent la sécurité et la stabilité de la région. Je remercie l’administration civile pour son action. Nous continuerons à agir avec détermination et responsabilité pour préserver les terres de l’Etat et garantir les intérêts sécuritaires nationaux de l’Etat d’Israël”.