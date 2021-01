Des soldats appartenant à une unité de blindés ayant combattu lors de l’Opération Tsouk Eitan intente un procès devant le tribunal de Lod contre l’organisation d’extrême gauche Shovrim Shetika ainsi que contre Yaron Zeev, un ancien « camarade » de leur unité. Ce dernier est allé transmettre des accusations mensongères ou des faits décontextualisées à « Shovrim Shetika » qui s’en est servie pour une campagne internationale visant à faire passer les soldats de Tsahal comme des criminels de guerre. Aidées par l’organisation « Ad Kan », ces soldats exigent un montant de 2,6 millions de shekels d’indémnités pour diffamation.

Les requérants ne manquent pas de mentionner le récent verdict prononcé contre « Jenine, Jenine » le « documentaire » réalisé par Muhamad Bakri sur l’Opération Remparts de 2002, également tissu de mensonges visant à présenter Tsahal comme une armée de brutes sanguinaires. Ils rappellent que les mensonges répandus par des organisations comme Shovrim Shetika ou B’Tselem ont servi à des « investigateurs » internationaux à rédiger des rapports accusateurs contre Tsahal et l’Etat d’Israël sans se donner la peine de vérifier la véracité de ces allégations. Me Ron Loeventhal, l’un des avocats des soldats souligne que cette procédure vise à laver leur nom sali par Yaron Zeev et Shovrim Shetika dont les effets se sont ressentis dans de nombreux médias à l’étranger. Il rappelle que ces soldats sont des sionistes patriotes qui se sont engagés dans des unités combattantes, qui se sont battus en risquant leur vie pour défendre les citoyens du pays dans des conditions très difficiles tout en maintenant des standards éthiques élevés.

Guilad Ach, directeur-général d’Ad Kan a rajouté : « Sans parler de l’image délibérément salie de l’Etat d’Israël et de Tsahal, ces soldats sont revenus des combats et se sont retrouvés sur le banc des accusés pour des crimes guerre imaginaires, tout cela à cause de mensonges et affabulations. Shovrim Shetika devra rendre des comptes devant la justice et indemniser ces soldats ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90