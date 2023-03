Des officiers de carrière ont l’intention de démissionner dès que les lois relatives à la réforme judiciaire seront votées.

Si jusqu’à maintenant, la protestation avait gagné les rangs des réservistes, c’est la première fois que des militaires de carrière profèrent ce genre de menaces.

Ce sont principalement des officiers qui servent dans l’armée de l’air et dans les services de renseignements. Mais des mouvements identiques commencent à se faire sentir dans d’autres branches de l’armée.

Un des arguments avancés par ces officiers est que si la réforme passait, les tribunaux israéliens ne seraient plus reconnus par la communauté internationale comme aujourd’hui, ne les estimant plus capables de juger les soldats pour des comportements illégaux. Les combattants de Tsahal deviendraient beaucoup plus vulnérables aux plaintes déposées contre eux devant le Cour de justice internationale.

Au sein de l’armée, on craint que ce mouvement de refus de servir ne prenne de l’ampleur. Pour l’heure aucune mesure réelle contre une telle tendance n’a été annoncée par l’Etat-major.