Selon le rapport présenté par le ministre de la Défense au cabinet de sécurité sur les paiements de l’Autorité palestinienne aux terroristes liés à des actes de terrorisme en 2024, 470 millions de shekels ont été gelés sur les fonds de compensation destinés aux Palestiniens.

Ces fonds seront réaffectés à l’indemnisation des victimes du terrorisme et aux familles des personnes tuées dans des attentats. Il en sera de même des sommes saisies aux terroristes récemment libérés.

« Nous ne permettrons pas à l’Autorité palestinienne de continuer à récompenser les terroristes pour le meurtre et l’atteinte aux citoyens israéliens. Cet argent versé par l’AP aux terroristes est le carburant du terrorisme. L’État d’Israël mène une guerre totale contre le terrorisme – sur le champ de bataille, dans le domaine économique et dans tout autre domaine où cela est nécessaire. Ceux qui choisissent d’agir contre Israël en paieront le prix fort. La lutte économique contre le terrorisme, menée par l’unité nationale de lutte contre le financement du terrorisme et d’autres organismes, se poursuivra, et les paiements de l’Autorité palestinienne aux terroristes seront traités avec une main de fer et sans compromis. Les fonds gelés seront transférés pour indemniser les familles des victimes du terrorisme, plutôt que de servir de récompense aux assassins, » a déclaré le ministre Israël Katz.