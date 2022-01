Les habitants de la région de Tel-Aviv, particulièrement Bat-Yam et Yaffo ont été brusquement réveillés samedi matin par des violentes explosions. Un peu plus tard, le porte-parole de Tsahal annonçait que deux roquettes tirées depuis la bande de Gaza avaient explosé en mer au large des côtes. Comme leur trajectoire ne comprenait aucun danger, l’alerte Tseva Adom n’avait pas été déclenchée et le système Dôme de Fer n’est pas intervenu. Le chef d’état-major de Tsahal Aviv Kochavi a toutefois convoqué une réunion pour envisager une réaction à ce qui est en toute probabilité une provocation de la part du Jihad Islamique, bien qu’un communiqué émanant du comité des factions terroristes ait attribué cette trajectoire…aux conditions météorologiques ! Le Jihad Islamique a toutefois élevé le niveau d’alerte et demandé à ses troupes de quitter ses bases militaires de crainte de riposte israélienne.

Samedi soir, plusieurs dirigeants des brigades Al-Quds, affilié au Jihad Islamique ont adressé des messages menaçants aux habitants des localités juives de la ceinture de la bande de Gaza. Ils leur demandent de s’enfuir « avant qu’il ne soir trop tard ». L’un d’eux avertit : « L’heure de vérité est arrivée, la grande explosion est en chemin et l’accalmie est derrière nous ».

Le député Itamar Ben-Gvir a réagi aux tirs de samedi matin : « Les terroristes continuent à relever la tête, et il sera intéressant de voir ce que l’on va évoquer maintenant comme excuse : à cause du changement climatique ? Un orage ? Un terroriste qui s’est disputé avec ses parents ? Le gouvernement doit mettre de côté les considérations de coalition et adresser un message clair aux terroristes du Hamas et du Jihad Islamique en revenant aux éliminations ciblées. La vie des habitants d’Israël ne doit pas être négligée à ce point ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90