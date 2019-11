La mise en détention administrative en Israël de deux ressortissants jordaniens – un homme et une femme – a été un nouveau prétexte pour les autorités hachémites d’attaquer violemment Israël, et même de retenir en détention un citoyen israélien à des fin de pressions. Cette technique a fonctionné puisqu’Israël a liberé les deux individus.

Mais mercredi matin, à la Knesset, le vice-ministre de la Défense Avi Dichter a été interpellé par la députée Tamar Sandberg (Meretz-Camp Démocratique) qui sans s’intéresser aux raisons de ces arrestations, voulait dénoncer ce qu’elle considérait comme une « offense » faite à la Jordanie.

Avi Dichter a alors repondu en révélant le fond de l’affaire: l’arrestation des deux individus était d’ordre sécuritaire: celle de Hiba al-Labadi a permis d’empêcher un attentat du Hezbollah, et celle d’Abd El-Rahman a permis de déjouer un attentat du Hamas.

Tamar Sandberg a donc une fois de plus raté une occasion de se taire et ce sont donc des excuses et non des récriminations qu’Israël serait en droit d’attendre de la part des autorités jordaniennes…

Photo Flash 90