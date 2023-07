La loi interdit aux restaurants en Israël d’ouvrir trois soirs dans l’année: celui de Yom Hashoah, de Yom Hazikaron et celui du 9 Av, afin de marquer ces jours de deuil national.

Chaque année, des restaurateurs, notamment à Tel Aviv, enfreignent cette loi le soir du 9 Av, et ce malgré l’amende à laquelle ils s’exposent.

Cette année, le 9 Av qui commence ce soir (mercredi), servira aussi d’outil de protestation à ceux qui s’opposent à la réforme. Ainsi, une série de restaurateurs, de luxe pour la plupart, ont annoncé qu’ils ouvriraient leur établissement, pour protester contre la réforme.

Le Chef Yuval Ben Neriah a déclaré: ”J’appelle nos clients à venir et à protester par ce biais. Je profite de cette occasion aussi pour appeler le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, à ne pas sanctionner les établissements qui ouvriront leurs portes. Je l’appelle à prendre en compte le fait que les commerces se trouvent en première ligne de la lutte pour la démocratie depuis plus de 30 semaines et à nous accorder des facilités au regard de la taxe foncière et des autres paiements. Nous méritons le soutien de la municipalité qui doit nous permettre de travailler dans ce contexte de crise”.

Les chefs Haïm Cohen et Ruti Broudo font également partie de la liste des restaurateurs ayant annoncé qu’ils ouvriraient leurs portes ce soir.

Cette annonce a suscité une vive émotion, y compris auprès de personnes se déclarant laïques et appartenant au camp anti-réforme.

Ainsi, le journaliste Ben Dror Yemini a tweeté: ”Etes-vous devenus fous? Vous avez décidé de donner un coup de poing dans le ventre à des millions d’Israéliens, certains contre la réforme, pour lesquels le soir du 9 Av est un deuil national? Nous avons suffisamment de membres dans l’alliance des extrémistes, de droite comme de gauche et ils nous conduisent à la destruction. Vous avez décidé de les renforcer? Ce n’est pas une protestation, c’est de la folie”.

Un internaute a écrit: ”J’ai compris que certains restaurateurs pleins aux as ont décidé que leur manière de protester contre une loi sans importance qui a été votée par la Knesset est de cracher au visage du judaïsme. Je ne suis pas religieux et je ne jeûne pas le 9 Av. Mais je déteste les antisémites, je ne donnerai pas un shekel à ces gens. Je conseille à chaque Juif, qu’il soit pratiquant ou non, de boycotter les commerces des antisémites”.

Une autre conclut: ”Déjà avant les élections, nous savions qu’il était question d’une guerre de religion. Un Etat juif et démocratique face à l’Etat de tous ses citoyens. La décision des restaurateurs ne me surprend pas. C’est de la haine du judaïsme”.