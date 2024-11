Deux recours ont été déposés devant la Cour suprême contre le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Ces recours ont été déposés par deux organismes: ”la garde de la démocratie israélienne” et ”le mouvement pour un pouvoir de qualité”.

Ils demandent une suspension du processus de limogeage jusqu’à la décision du tribunal. Ils invoquent la ”raisonnabilité” pour justifier leur recours reconnaissant que le Premier ministre a légalement autorité à limoger un de ses ministres.

“Dans le cas présent, le Premier ministre n’a pas accordé le poids approprié à la considération centrale requise, à savoir la nécessité de stabilité dans le commandement et la direction des services de sécurité au cours d’une guerre menée avec intensité sur un grand nombre de fronts et la nécessité d’une grande expérience en matière de sécurité pour être nommé au poste de ministre de la Défense. Le Premier ministre a accordé trop de poids aux considérations politiques et de coalition et a attribué un poids extrêmement faible, voire nul, à la considération de permettre à une personne expérimentée et stable pour mener la guerre. Reléguer ces considérations au second plan lors d’une urgence sécuritaire nécessite l’annulation de la décision”, écrit ”la garde pour la démocratie israélienne”.

Pour le ”Mouvement pour un pouvoir de qualité”, dirigé par l’avocat Me Eliad Shraga: “Le limogeage du ministre de la Défense, en pleine guerre et à l’heure où l’État d’Israël est confronté à une menace multiforme sans précédent, a été motivé par des considérations politiques étrangères et étroites dont le seul objectif est de promouvoir les lois de la désertion et préserver la coalition”.

Le président du mouvement, l’avocat Me Eliad Sharga, a déclaré qu”’il s’agit d’une décision dangereuse et sans précédent : la décision du Premier ministre de limoger le ministre de la Défense en pleine guerre et face à une menace iranienne immédiate signifie sacrifier la sécurité du pays sur l’autel d’intérêts politiques étroits et de la lutte pour la survie de la coalition”.

La Cour suprême a laissé jusqu’à demain (jeudi) 12h au Premier ministre pour justifier sa décision auprès du tribunal.

Hier soir (mardi) après l’annonce du limogeage de Gallant, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue dans différents endroits du pays à l’appel des responsables politiques de l’opposition et des mouvements de protestation contre le gouvernement. Des débordements ont eu lieu à Tel Aviv, Haïfa et Jérusalem et la police a dû intervenir pour disperser les manifestants. Ce matin aussi, quelques manifestants s’étaient réunis pour protester contre ce limogeage qui doit prendre effet jeudi soir.