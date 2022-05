Chaque année, les festivités de Yom Yeroushalayim sont traditionnellement ouvertes dans le beth hamidrach de la yeshiva Merkaz Harav à Jérusalem.

Lors de cet événement il est de coutume que le Président et le Premier ministre soient invités à prononcer quelques mots.

Cette année, la direction de la yeshiva a décidé de manière totalement inédite, de ne pas inviter le Premier ministre Bennett. Le Président Herzog a, lui, était invité. Les dirigeants veulent de la sorte exprimer leur opposition profonde au gouvernement et à la politique qu’il mène.

Le boycott du Premier ministre n’est pas passé inaperçu et commence à diviser au sein du sionisme religieux. En effet, certains s’élèvent pour protester contre cette attitude qu’ils rejettent même s’ils ne sont pas forcément d’accord avec Bennett.

C’est pourquoi certains Rabbins et personnalités du courant sioniste religieux veulent organiser une cérémonie alternative à celle du Merkaz Harav lors de laquelle le Premier ministre Bennett serait invité.

»Notre but est de mettre en place un événement significatif pour Yom Yeroushalayim lors duquel nous fêterons l’unité de Jérusalem en étant unis. Les étudiants du Merkaz Harav y sont aussi invités avec joie. Les Rabbins et les Rabbaniot qui ont initié l’événement souhaitent que le Président Herzog et le Premier ministre Bennett en soient les invités d’honneur ».

Parallèlement, des rabbins ont cosigné une lettre condamnant la décision de la yeshiva du Merkaz Harav: »Nous avons été attristés d’apprendre le boycott du Premier ministre d’Israël pour un événement de remerciement en l’honneur de Yom Yeroushalayim au Merkaz Harav. Nous voulons réparer cette grave erreur et inviter le Premier ministre, comme cela a toujours été le cas les années précédentes et fêter ensemble l’unité de Jérusalem, la capitale éternelle d’Israël. Les boycotts et l’ostracisme ne sont pas nos méthodes », ont indiqué les organisateurs et les rabbins qui participent à ce projet.

Parmi les rabbins signataires on trouve, entre autres, le Rav David Stav, le Rav Yoël Bin Noun, le Rav Ohad Taharlev mais aussi des personnalités publiques comme Avri Gilad ou Motti Karpel.

Photo: Archives (Bennett au Merkaz Harav lorsqu’il était ministre de l’Education)