Le ministre de la Justice Avi Nisenkorn qui prétend faire partie du « camp éclairé, raisonnable et rassembleur » a tenu des propos montrant qu’il est loin de cela, comme c’est souvent le cas d’ailleurs.

Interrogé sur les manifestations anti-Netanyahou sur le plateau de la chaîne Hadachot 12, il a répondu : « Cette obsession sur l’interdiction des manifestations ne vient pas de Bleu-Blanc mais du Likoud. Il faut certes limiter les manifestations (en période de confinement) mais les manifestations ne sont pas la cause de la propagation du virus. Cette propagation a commencé lors d’événements organisés dans la population orthodoxe et arabe, mais maintenant c’est dans tout le pays ».

Ces propos ont entraîné de très nombreuses réactions indignées et les demandes d’excuses ont afflué, ce que le ministre s’est senti obligé de faire, mais sans oublier de rejeter la faute sur les autres : « Je respecte tout un chacun quel qu’il soit. Je n’ai pas été bien compris. Je disais que les centres de forte contamination se concentraient dans certaines villes et que maintenant, cela se situe dans tout le pays. Dommage que certains aient choisi de détourner l’intention de mes propos. Le Corona me fait pas de différence entre secteurs ».

Parmi les députés, Chlomo Karhi (Likoud) a été très incisif et a trouvé les morts courts mais justes contre ce ministre qui est quant à lui obsessionnel dans sa volonté de maintenir les manifestations anti-Netanyahou durant le confinement : « Vous êtes un incitateur et un fauteur de troubles ». Le député Ophir Sofer (Yamina) a rappelé la différence d’attitude entre le public religieux et ce ministre : « Honte à vous ! Vous et vos amis n’êtes pas capables de prendre vos responsabilités et à mettre fin à ces manifestations rien que pour quinze jours. Contrairement à vous, nous, représentants du public religieux avons tout de suite dit qu’il fallait fermer les synagogues pour ce jour si sacré, au nom de la sainteté de la vie qui prime sur tout autre chose ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90