Le député Ayman Oudeh, président de la Liste arabe, a tenu des propos qui mériteraient l’invalidation immédiate de sa candidature à la Knesset. Mais apparemment, les instances judiciaires du pays n’ont d’yeux et d’oreilles que pour les « sionistes extrêmes » d’Otsma Yehoudit.

Oudeh a accordé une interview à la télévision officielle de l’Autorité Palestinienne dans laquelle il a déclaré notamment que « la défaite du gouvernement israélien et de Binyamin Netanyahou sont un objectif national palestinien », s’incluant bien-entendu dans cette définition. Le président de la Liste arabe « reproche » au Premier ministre israélien d’être celui qui a exercé la plus grande influence sur les Etats-Unis que tous ses prédécesseurs. Il a cité trois exemples: la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël suivie du transfert de l’ambassade américaine, la reconnaissance américaine de la souveraineté d’Israël su le plateau du Golan et le retrait des Etats-Unis de l’accord de Vienne avec l’Iran. Il a également souhaité la défaite de Binyamin Netanyahou pour faire tomber le Plan Trump.

Ce qui est particulièrement grave, ce ne sont les propos qu’a tenus, car d’autres en Israël souhaitent la défaite de Binyamin Netanyahou. Mais en parlant de la défaite du Premier ministre israélienne comme d’un « objectif national palestinien » Ayman Oudeh s’est inclus dans la définition. Ce n’est de loin pas la première fois qu’il le fait. Mais cela sonne encore plus durement lorsque l’on sait que lui et tous les autres membres arabes de sa liste sont du même avis et auront pourtant leur siège à la Knesset au nom de la « liberté d’expression » à double vitesse instituée par la justice israélienne.

Photo Hadas Parush / Flash 90