La ministre de l’Intérieur a évoqué l’attitude du gouvernement sur le plateau de la chaîne Hadashot 13 et a prononcé une phrase qui a provoqué une tempête dans les réseaux sociaux : « Le gouvernement a décidé de vivre avec le Corona ce qui veut dire accepter qu’il y ait des malades en état grave et des morts, car dans les pandémies, des gens meurent ».

Meïr Preiss, le mari de Sharon Elroï-Preiss, directrice du département de Santé publique au sein du ministère de la Santé, a réagi avec colère : « Je suis vraiment perturbé. Il y a deux jours on parlait de confinement, maintenant il s’agit de ‘vivre avec le Corona’, mais j’ai surtout une question : qui doit exactement ‘accepter que des gens meurent’ ? Leurs familles ? Les équipes médicales ? Comme il est facile de parler !! »

Le député Chlomo Karhi (Likoud) a écrit : « Vous n’êtes qu’un groupe dénué de tout humanité. Vous avez échoué. Retournez à la maison ! Ecrivez un livre ! Nous ne pouvons plus accepter la stupidité et la négligence! » De son côté, Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a écrit : « Les propos d’Ayelet Shaked frisent l’anarchie. On se serait attendu d’une ministre de comprendre que chaque personne est un monde en soi mais ce gouvernement se moque de la vie humaine et n’est pas digne de diriger le pays ».

Voyant l’énorme bourde et constant l’avalanche de réactions outrées dans les réseaux sociaux, Ayelet Shaked a tenté de rectifier le tir dans un communiqué qui ressemblait à des excuses : « Je souhaite préciser : chaque personne qui décède est un monde entier et la vie humaine est une valeur suprême et sacrée. Mon intention était d’expliquer le prix du combat continu contre cette pandémie mondiale. Il aurait été préférable que je m’exprime de manière différente… ».

