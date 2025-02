Israël progresse à grands pas vers la mise au point de technologies avancées pour lutter contre les drones, qui sont devenus l’une des plus grandes menaces sécuritaires sur le pays.

La Direction de la recherche et du développement de la défense (DDR&D) du ministère israélien de la Défense a mené à bien une vaste série d’essais opérationnels d’environ 20 technologies avancées de lutte contre les drones. Neuf entreprises et startups de défense israéliennes ont démontré diverses capacités d’interception et de neutralisation de drones en utilisant à la fois des systèmes à projectiles et des systèmes de lutte contre les drones sur un terrain d’essai dans le sud d’Israël.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, était mardi sur le terrain pour assister à ces tests.

Les essais ont réuni des entreprises de défense majeures, dont Elbit Systems, Rafael et Israel Aerospace Industries, ainsi que plusieurs startups, qui ont présenté leurs progrès dans le développement de solutions technologiques pour l’interception de drones.

Dans ce cadre, les industries ont déployé des prototypes de systèmes d’interception développés sous la direction de la DDR&D, démontrant les capacités d’interception de drones à différentes distances, vitesses et altitudes. Suite à l’analyse des résultats des essais actuels, le ministère de la Défense prévoit de sélectionner plusieurs technologies pour des processus de développement et de production accélérés, dans le but de déployer immédiatement de nouvelles capacités opérationnelles. Les PDG de l’industrie ont également assisté aux essais aux côtés de hauts responsables de Tsahal et du ministère.

Certains de ces tests sont réalisés en partenariat avec l’industrie américaine.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré: »La menace des drones est une menace évolutive et multi-fronts qui s’est étendue à tous nos secteurs de combat, dirigée par l’Iran et ses mandataires. Cette menace nous a déjà coûté cher en vies humaines, c’est pourquoi nous avons mobilisé tous les outils pour développer une réponse efficace. La série de tests que nous avons menée représente un effort national dirigé par la DDR&D, avec la participation de grandes entreprises de défense aux côtés de startups innovantes. Tout le monde a rejoint la mission avec la compréhension que la défense du ciel israélien est une priorité absolue. Contre nos ennemis, nous sommes déterminés à continuer de progresser et d’introduire de nouvelles capacités sur le champ de bataille à court terme. Nous agirons pour assurer une protection maximale à nos citoyens et à nos forces sur le terrain contre les drones en provenance d’Iran, du Yémen, du Liban et de toute zone où nous pourrions être amenés à réagir ».