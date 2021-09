Après l’opération antiterroriste récente près de Jenine et Ramallah, Tsahal et la Shin Bet ont procédé à des fouilles dans le village de Bidu près de Ramallah et y ont fait une découverte effrayante dans un puits d’une profondeur de quelques mètres : une grande quantité d’explosifs que les terroristes arabes prévoyaient d’employer dans des attentats à Jérusalem dans les jours qui suivaient. Cinq parmi les terroristes ont été éliminés lors des échanges de tirs avec nos forces de l’ordre et une dizaine d’autres ont été arrêtés. L’un d’eux, qui a été blessé, est « l’ingénieur » de ce réseau terroriste du Hamas en Judée-Samarie et c’est lui qui avait préparé les charges explosives ainsi que tout l’armement prévu pour la série d’attentats.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a rendu visite mardi soir aux deux militaires blessés lors de cette opération. Leur état continue à s’améliorer.

Photo porte-parole Tsahal