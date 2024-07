D’après les informations publiées sur l’attaque effectuée par l’armée de l’Air au Yémen ce samedi, on apprend que 18 avions de chasse de type F-35 et F-15 sont intervenus dans cette opération et ont lâché plus de 10 tonnes d’explosifs sur plusieurs objectifs du port de Hodeidah. Ces raids ont provoqué des dégâts importants.

Il convient de préciser qu’environ 80 % des armes que l’Iran transfère aux Houthis passent par ce port, et selon les estimations israéliennes, il faudra aux Houthis entre 6 et 12 mois pour reconstruire le port et les dommages qui lui ont été causés.