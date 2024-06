Dans une tribune publiée par le New York Times, l’ancien Premier ministre Ehud Barak, l’écrivain David Grossman, l’ancien chef du Mossad Tamir Pardo et d’autres personnalités israéliennes, appellent les Américains à empêcher le discours de Netanyahou au Congrès qui doit avoir lieu le 24 juillet prochain.

La tribune est intitulée: ”Ne laissez pas Netanyahou prononcer son discours”. Elle appelle les membres du Congrès américain à annuler le discours prévu du Premier ministre israélien. Les signataires de cette tribune affirment que Netanyahou constituent ”le principal obstacle” à la fin de le guerre et au retour des otages.

”Le discours de Netanyahou à Washington ne représentera pas Israël et ses citoyens”, affirment Barak, Grossman, Pardo et les autres signataires, ”mais récompensera son comportement scandaleux et destructeur envers le pays. Netanyahou n’a pas réussi à présenter un plan pour ”le jour d’après” et pour libérer les otages, et il rejette les efforts américains pour accroître l’aide humanitaire dans la bande de Gaza”, écrivent-ils.

Mais encore: ”L’homme qui va parler devant le Congrès n’a pas réussi à endosser la responsabilité des erreurs qui ont permis l’attaque du Hamas. Au début, il a accusé les services de sécurité (avant de revenir rapidement sur ses accusations) et il n’a toujours pas demandé la constitution d’une commission d’enquête dirigée par un juge pour enquêter sur l’échec”.

Les auteurs de cette tribune ajoutent que Netanyahou procède à des changements autoritaires, ”comme si de rien n’était”. Ils citent l’exemple de la volonté du ministre Ben Gvir de modifier les rapports de force au sein de la police mais aussi le gel de la nomination du Président de la Cour suprême ou encore l’exemption de service militaire pour les orthodoxes.

Et ils dénoncent: ”Ben Gvir et Smotrich dont Netanyahou a besoin pour préserver son gouvernement s’opposent à tout arrêt de la guerre, y compris à une trêve provisoire, ils exigent l’occupation de la Bande de Gaza et d’y installer de nouvelles colonies”.

Ils affirment qu’il saborde tout accord avec le Hamas, empêche la fin de la guerre pour éviter d’avoir à rendre des comptes politiquement. Ils avancent que la majorité des Israéliens veulent des élections immédiatement ou au plus tard à la fin de la guerre. ”Une grande partie des Israéliens ont perdu confiance dans le gouvernement de Netanyahou”, écrivent-ils.

Les signataires prétendent que le discours de Netanyahou ”sera soigneusement construit pour soutenir son maintien fragile au pouvoir”. Et ils demandent aux membres du Congrès: ”Ne laissez pas cela se produire. Demandez à Netanyahou de rester à la maison”.