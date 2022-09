Les parents de Rina Schnerb, z’l, assassinée dans un attentat à Dolev en 2019, demande à Yaïr Lapid d’expulser un représentant de l’Union européenne. Ce dernier est venu assister à l’inauguration des bureaux d’une ONG palestinienne, ADAMIR, qui est en lien direct avec le front populaire de libération de la Palestine, l’organisation terroriste responsable de la mort de Rina.

Les bureaux de cette organisation avait été fermés, il y a environ un an, par Tsahal après que les services de sécurité l’ont proclamée comme organisation terroriste, avec 5 autres organisations palestiniennes qui se définissent comme des »défenseurs des droits de l’homme ».

Dans la lettre envoyée au Premier ministre et au ministre de la Défense, les parents de Rina Schnerb écrivent: »Trois des terroristes contre lesquels un acte d’accusation a été promulgué dans le cadre de l’assassinat de Rina ont occupé des places importantes et ont travaillé dans ces organisations. Les membres de l’association ADAMIR ont défendu les terroristes assassins. La cérémonie de réouverture des bureaux de l’organisation terroriste ADAMIR et la participation à celle-ci constituent une infraction pénale selon le droit en Israël et en Judée-Samarie. De manière scandaleuse et en contravention avec la loi, le représentant de l’Union européenne a publié son discours lors de sa participation à un événement illégal. Il s’est même fait prendre en photo avec des terroristes ».

Ils concluent en réclamant au Premier ministre et au ministre de la Défense d’expulser le représentant de l’Union européenne.