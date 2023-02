Ce matin (jeudi), quelques milliers de parents d’élèves, parfois accompagnés de leurs enfants, ont manifesté contre la réforme du système judiciaire au slogan de »Pas d’éducation sans démocratie ».

Le plus grand rassemblement a été observé au niveau de Kfar Yarok, dans le centre, où 600 personnes ont bloqué la route d’accès à Tel Aviv.

Une mère d’élève citée par Ynet explique: »Nous nous battons pour la démocratie, l’éducation de nos enfants et l’avenir de l’Etat. Nous ne laisserons pas des personnes obscurantistes nous imposer un coup d’Etat contre la démocratie et contre l’éducation. Nous ne les laisserons pas détruire le pays. Nous manifesterons partout ».

Les organisateurs de la manifestation ont tenu à préciser que leur action n’est liée à aucun parti politique et qu’elle n’est pas destinée contre les directeurs d’école ou les départements d’éducation. Ils décrivent leur manifestation comme un moyen de défendre la liberté d’expression, le libre arbitre, l’indépendance de la pensée et la variété des opinions au sein des écoles.

Hagit Moshé, l’adjointe au maire de Jérusalem, reponsable de l’éducation, a désapprouvé ce mouvement et appelé les directeurs d’écoles à ne pas y prendre part: »Les maternelles, les écoles doivent demeurer un lieu stérile politiquement. La démocratie est importante mais nous n’avons pas le droit d’entrainer les élèves dans des querelles politiques et des mouvements de protestation. Nous avons l’obligation de leur permettre de continuer à étudier normalement et sereinement. Je demande aux chefs d’établissement de ne pas laisser les mouvements de protestation entrer dans les écoles ».

Interrogé sur Galei Tsahal ce matin, le député Gadi Eizenkott (Hama’hané Hamamla’hti) a affirmé qu’il convenait d’utiliser tous les moyens légaux à disposition pour s’opposer à la réforme portée par le ministre de la Justice Levin. Il s’est clairement désolidarisé des appels à la révolte civile, à la désertion de Tsahal ou à retirer les capitaux financiers d’Israël. Pour lui, il ne s’agit pas de moyens légitimes à employer.