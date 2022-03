Le mouvement Regavim a dévoilé une vaste entreprise de pillage d’antiquités dans le nord de la Samarie à Umm ar-Rihan, par des Palestiniens.

Le responsable de l’association en Judée-Samarie a découvert la semaine dernière une bande de pilleurs qui s’étaient installés sur un site et procédaient de façon méthodique à l’extraction d’antiquités et à la destruction du site. Sur place, il a trouvé un énorme tamis utilisé en archéologie pour détecter de petites pièces, en général très précieuses, comme des bagues, des bijoux ou des sceaux. Ce sont des objets qui peuvent se revendre à plusieurs dizaines de milliers de shekels au marché noir des antiquités.

Sur ce site, on trouve des vestiges des époques hellénistes et romaines, mais aussi des ruines de mausolées.

Ce qui a frappé l’association Regavim est l’aisance avec laquelle les pilleurs se sont installés, sans être inquiétés : »D’habitude, nous constatons des opérations de pillage qui durent quelques heures mais là, le travail accompli sur place par ces malfaiteurs témoigne d’une présence de plusieurs jours au moins. Ces pilleurs se font de l’argent sur des pièces archéologiques de grande valeur et détruisent toute trace de l’histoire et de l’héritage qui se trouvent sur ces lieux. L’Etat d’Israël doit se réveiller et proclamer un plan d’urgence pour sauver les antiquités de Judée-Samarie ».

Cette réalité est dénoncée depuis longtemps par les archéologues et les associations qui tentent de prévenir ces pillages. Selon l’association »Shomrim al hanetsa’h », ce sont 80% des sites archéologiques de Judée-Samarie qui auraient été endommagés par l’action de ces pilleurs palestiniens.

La chaine N12 a effectué un reportage près de Jéricho, il y a quelques mois, et les images sont affligeantes. Des trous sont creusés partout sur ces sites afin de trouver des objets antiques de valeur qui pourront être revendus. Mais ce n’est pas tout, les traces de l’histoire juive sur place sont effacées. Ainsi, près de Jericho, dans le désert de Judée, les historiens estiment que 100000 Juifs auraient été enterrés sur une durée de 200 ans. Aujourd’hui, on voit encore quelques traces de la nécropole mais plus rien des sépultures et parfois on trouve des ossements éparpillés au milieu de tas de déchets, preuve du passage des pilleurs. Non loin de là se trouve le palais d’Hérode, lui aussi endommagé et en partie détruit par l’action criminelle des Palestiniens.

A cela s’ajoute le développement de la ville arabe de Jéricho qui se fait en ne tenant absolument pas compte des impératifs archéologiques. Pour les chercheurs, il s’agit d’une véritable catastrophe archéologique. Des bâtiments sont construits au mépris de l’histoire qui réside dans les sous-sols et même parce que justement cette histoire est purement et simplement méprisée. Les habitants de Jéricho nient formellement l’existence de preuves de la présence juive sur ces terres.

Moshé Gutman du »centre de protection des antiquités d’Israël » raconte la désolation qu’il a trouvée dans le palais d’Hérode : »Cet endroit est un mini-Massada et il a été totalement détruit. Il n’y a aucune surveillance et ce sont les pilleurs d’antiquités qui en profitent. Ici se trouve une histoire de 3000 ans qui a été complètement balayée ».