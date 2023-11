Le journaliste Amit Segal rapporte ce soir le témoignage d’une otage récemment libérée qui a confié avoir rencontré le chef terroriste, Yahya Sinouar, pendant sa détention.

Elle a raconté qu’elle était retenue avec une autre otage dans un souterrain et soudain, elles ont senti du mouvement et une porte qui s’ouvre. Devant elles se trouve un homme barbu qui parlait l’hébreu parfaitement et sans accent. Il s’agit de Yahya Sinouar, le chef terroriste qui a organisé et commandé les massacres du 7 octobre.

Il les regarde et leur dit en hébreu: ”Vous êtes dans le lieu le plus sûr, il ne vous arrivera rien”.

Le témoignage a été vérifié par les services de renseignements.

Yahya Sinouar a appris l’hébreu dans les prisons israéliennes et déjà à l’époque de son incarcération il était un grand consommateur des médias israéliens. Il l’est resté jusqu’à aujourd’hui, recueillant ainsi des renseignements précieux sur l’état d’esprit des Israéliens. Rien ne lui échappe, c’est ce que confient tous les responsables israéliens qui ont eu à faire à lui.