L’Agence juive, les Fédérations juives d’Amérique du Nord et le Keren Hayessod ont annoncé ce lundi qu’un don de 600 000 shekels allait être versé à la communauté druze de Majdal Shams au nom du peuple juif afin de lui exprimer leur solidarité et l’aider à affronter le traumatisme qu’elle a subie.

Dans la lettre signée par les trois dirigeants des principales organisations – le président de l’Agence juive, Doron Almog, le président du Keren Hayessod, Sam Grundwerg, et le président des Fédérations juives d’Amérique du Nord, Eric Fingerhut, il est écrit : « Nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à la suite de la lourde tragédie qui a frappé votre communauté avec le tir meurtrier du Hezbollah contre Majdal Shams. Il s’agit de la plus grande tragédie dans le nord depuis le début de la guerre et les événements du 7 octobre ».

Ils ajoutent : « Des enfants et des adolescents ont été assassinés alors qu’ils jouaient sur un terrain de football à Majdal Shams et des dizaines d’autres ont été gravement blessées. Nous considérons la communauté druze comme une famille, une communauté engagée envers l’État d’Israël, et nous sommes de tout cœur avec vous ».