Des organisations de gauche ont écrit une lettre au ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, en tournée au Proche-Orient, pour demander des sanctions allemandes contre Israël en cas d’extension de la loi israélienne en Judée-Samarie. Dans leur lettre, ils disent écrire au nom « d’organisations luttant contre l’occupation et d’objecteurs de conscience » et « en solidarité avec les myriades de Palestiniens qui sont sous la menace d’expulsions et de spoliations ». Les signataires demandent à ce que les menaces verbales allemandes envers Israël se traduisent par des sanctions concrètes en cas de mise en oeuvre du Plan Trump.

Il s’agit des organisations Yesh Gvul, Combattants pour la Paix, Coalition des Femmes pour la Paix, Mesarvot et Initiative démocratique unifiée.

Ont notamment signé cet appel des individus tels que l’avocate Talia Sasson (ancienne présidente du New Israel Fund), Yossi Beilin, ancien ministre, Mossi Raz, ancien député Meretz et l’avocat Michael Sferd de « Yesh Din ».

Des « Juifs » demandant à l’Allemagne de sanctionner l’Etat d’Israël…

Photo Olivier Fitoussi