Le 5 septembre s’est ouverte à New York, l’assemblée générale des Nations Unies. Comme chaque année, les chefs d’Etat sont invités à s’y exprimer dont le Premier ministre israélien.

Pour les Israéliens opposés au gouvernement, leur lutte n’a pas de frontières ni de limites et ils ont déjà annoncé que de grandes manifestations contre Netanyahou auraient lieu dans les rues de New York lorsque Netanyahou y serait, la semaine prochaine.

Ne pouvant pas attendre, les opposants au gouvernement qui se trouvent à New York ont déjà commencé à diffuser leurs messages contre Netanyahou. Cette nuit, ils ont fait projeter sur la façade du bâtiment des Nations Unies, le texte suivant: ”Don’t believe Crime Minister Netanyahu, Protect the Israeli Democracy” – Ne croyez pas le Premier ministre criminel Netanyahou, protégez la démocratie israélienne.

Les organisateurs de la protestation à New York ont expliqué: ”La projection sur le bâtiment des Nations unies n’est qu’un avant-goût de ce qui attend Netanyahou lors de sa visite à New York. Nous l’attendons. Dans les airs, sur terre et dans la mer. Le monde entier va savoir que Netanyahou est un menteur. Nous ne le laisserons pas humilier Israël et embobiner les leaders du monde par des discours qui sont devenus une plaisanterie. Nous serons à tous les coins de rue pour dévoiler la vérité et représenter avec fierté la détermination israélienne et notre lutte sans compromis pour la sécurité, l’économie, la liberté d’expression, les droits des citoyens et la démocratie israélienne”.

D’aucuns se sont interrogés sur les financements de telles actions qui sont particulièrement onéreuses et ont mis en avant le fait qu’elles montrent que ces manifestations contre le gouvernement ne sont ni populaires, ni spontanées.

לקראת הדיון בבג״צ על חוק ביטול עילת הסבירות – הוקרן הערב, לראשונה בהיסטוריה, מסר מחאתי על בניין האו"ם: "DON'T BELIEVE CRIME MINISTER NETANYAHU – PROTECT ISRAELI DEMOCRACY" זו רק טעימה קטנה ממה שצפוי לראש ממשלת החורבן בביקורו בעיר בשבוע הבא. מחאת ניו יורק תהיה בכל פינה כדי… pic.twitter.com/bSxgOLli61 — חופשי בארצנו – מטה המאבק (@Hofshi_Israel) September 11, 2023

Ce matin (mardi), les juges de la Cour suprême sont réunis au complet (15) pour débattre des recours déposés contre la loi sur la réduction de la clause de raisonnabilité. Le verdict ne sera pas prononcé aujourd’hui mais la crainte est que la Cour s’arroge le droit d’invalider la loi qui est une Loi fondamentale, ce qui constituerait une jurisprudence qui modifierait le rapport de forces entre les pouvoirs.