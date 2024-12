Le docteur en économie Daniel Gugenheim, revient sur des news économiques qui nous concernent cette semaine. L’inflation en baisse en novembre et les futures augmentations prévues pour Janvier. Le fisc qui perquisitionne les influenceurs et qui récupère 200 millions de shekels ! La concentration des géants de l’épargne, et les récentes réussites du conseil économique et financier de Qualita !