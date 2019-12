Grâce au partenariat fructueux du trio Béatrice Nakache, Avraham Azoulay et Alain Asseraf, les 8 et 9 janvier, au Mishkenot Shaananim de Jérusalem et au théâtre Zoa de Tel-Aviv, le public aura le loisir d’assister au récital-lecture de Patrick Poivre d’Arvor intitulé « Plaisirs d’Amour », mais aussi d’entendre les interprétations exceptionnelles de Chopin par Nathalie Seror Nakash, grande pianiste franco-israélienne.

Nous ne présentons plus cette personnalité à talents multiples qu’est Patrick Poivre d’Arvor, qui vient encore de s’illustrer avec la parution de son dernier livre, « Secrets d’enfance », aux éditions l’Archipel. Dans cet ouvrage, il raconte et poursuit ses entretiens avec quarante personnalités sélectionnées parmi les trois cents qu’il a accueillies dans l’émission « La Traversée du miroir » sur France 5, entre 2009 et 2012. Parmi elles, citons celles qui nous sont les plus proches telles que Simone Veil, Robert Badinter, Karl Lagerfeld, Anouk Aimée, Michel Onfray, Michel Jonasz, pour ne citer qu’eux, la liste étant riche et passionnante…

Autant dire que la multiplicité des questions qui s’offrent à nous devant un tel panel de rencontres est vertigineuse. Le public aura à la fin du spectacle la possibilité d’assouvir sa curiosité devant la carrière du journaliste et écrivain, et de se procurer grâce à la librairie Vice-Versa à Jérusalem, ce livre dédicacé par son auteur.

Lors de son séjour, il aura d’ailleurs l’opportunité d’être reçu par Monsieur l’Ambassadeur de France Eric Danon, et de rencontrer de nombreux journalistes et personnalités des médias israéliens avec lesquels il se réjouit d’échanger.

Mais n’omettons pas de pencher notre curiosité sur la belle et talentueuse personne qui va avoir l’honneur de l’accompagner lors de ce concert-lecture, la pianiste Nathalie Seror Nakash. Beaucoup d’entre vous en ont certainement entendu parler. Mais qui est-elle ?

Nathalie commence à étudier le piano à l’âge de cinq ans. Après être passée par le Conservatoire de Marseille, elle obtient en 1986 la Médaille d’or à l’unanimité et le 1er Grand Prix de la ville de Marseille, puis elle obtient le premier prix de piano et de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Lauréate de nombreux prix internationaux, elle enchaine les récitals à travers l’Europe et Israël.

Depuis septembre 1998, elle est enseignante au Conservatoire National de Ra’anana en Israël et participe régulièrement au jury de concours internationaux.

Depuis 2010, Nathalie Seror Nakash produit des concerts-lecture, « Les Jeudis de Nathalie ».

« Ce beau projet n’est pas réservé à l’élite culturelle des connaisseurs mais au grand public pour peu qu’il soit prêt à l’aventure… »

Elle se réjouit d’avance d’accompagner Patrick Poivre d’Arvor qui récitera les plus beaux poèmes sur l’amour, le temps qui passe. Ronsard, Lamartine, Baudelaire, Verlaine, Appolinaire, seront à l’honneur lors de cette parenthèse musicale et poétique. Entre chaque poème, une valse, un prélude, une ballade, laissons-nous bercer sans résistance…

Concerts lecture

Mer 08/01, 20h, Mishkenot Shaananim, Jérusalem

Jeu 09/01, 20h30, Zoa House, Tel Aviv

Réservations: www.culturaccess.com / 039155632

Béatrice Nakache