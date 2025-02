Une initiative internationale orchestrée par le ministère israélien des Affaires étrangères a transformé le paysage urbain mondial en hommage à Shiri Bibas et ses enfants Ariel et Kfir, assassinés en captivité à Gaza. Plus de 100 missions diplomatiques israéliennes ont coordonné l’illumination en orange de monuments emblématiques à travers le monde.

À Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur, symbole universel de paix, s’est paré de lumière orange. L’obélisque de Buenos Aires et la pyramide Transamerica de San Francisco ont également rejoint ce mouvement de solidarité, en se parant de photos de Shiri, Ariel et Kfir. En Europe, de Belgrade à Rome en passant par Bruxelles, Athènes et Tirana, les édifices gouvernementaux et diplomatiques se sont illuminés en signe de recueillement.

Cette manifestation de soutien international s’est accompagnée de déclarations de dirigeants mondiaux. Le président argentin Javier Milei a décrété deux jours de deuil national, tandis que le président Emmanuel Macron, son homologue paraguayen Santiago Peña et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola ont fermement condamné ces assassinats. Donald Trump s’est dit profondément bouleversé par ces événements.

L’initiative a également trouvé un fort écho sur les réseaux sociaux, où organisations internationales et personnalités publiques ont relayé les images des monuments illuminés, appelant à maintenir la pression pour la libération des otages restants.