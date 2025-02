Les habitants des localités d’Eli, Yakir et Havot Yaïr en Judée-Samarie sont sous le choc: un réseau de missionnaires a été mis à jour par l’association Yad Lea’him et a désigné des familles originaires de France qui s’étaient installées dans ces yishouvim.

Il s’agit de chrétiens qui se sont convertis au judaïsme dans le but de mener leur mission en Israël, à savoir entrainer un maximum de Juifs à croire en Jésus, comme le messie.

Ces familles ont profité de la politique d’encouragement à l’alya mise en oeuvre en Judée-Samarie ces dernières années pour s’infiltrer et diffuser leurs messages.

Le Rav Aaron Cohen du yishouv Havot Yaïr en Samarie a mis en garde: »Les éléments d’enquête qui nous sont parvenus ne laissent aucune place au doute. Il apparait clairement que **** sont des Chrétiens qui croient en Jésus comme le messie et comme le fils de Dieu. *** se considère comme un vrai juif et s’est converti au judaïsme pour ressembler à Jésus qui était juif. Il croit qu’il est lui-même doté du Saint-Esprit et de la capacité de converser avec les anges ».

La famille, confrontée aux preuves accumulées, n’a pas nié les faits. Le père de famille organisait des rencontres en dehors du yishouv pour convaincre les Juifs de croire en Jésus comme le messie.

Le Rav Cohen et les habitants de Havot Yaïr sont scandalisés: »Nous les avons accueillis il y a 10 ans avec amour et les bras ouverts. Nous avons tout fait pour les aider. Hélas, ils se sont servis de toute cette bonté ».

Le Rav Cohen a décidé d’interdire l’entrée de la synagogue à la famille qui a deux mois pour quitter le yishouv.

Cette famille fait partie d’un réseau mis à jour par l’association Yad Leahim qui lutte contre ce phénomène dans tout le pays. Le réseau touche également les localités d’Eli et de Yakir. C’est d’ailleurs à partir d’une enquête sur une famille de Eli que le pot aux roses a été découvert.

D’après l’organisation Yad Lea’him, il s’agirait d’au moins sept familles résidant dans plusieurs localités de Judée-Samarie. L’affaire a débuté il y a environ six mois, lorsqu’un militant du « Département de lutte contre le prosélytisme » au sein de Yad Lea’him a remarqué une jeune femme religieuse entrant dans une église missionnaire à Tel-Aviv.

Ces militants, postés à l’entrée de l’église pour avertir les visiteurs des « dangers du prosélytisme », ont réussi à obtenir des informations sur elle et ont découvert qu’elle était issue d’une famille religieuse, olim de France vivant à Eli.

L’organisation a mené une enquête auprès de certains contacts au sein de la communauté missionnaire, qui ont confirmé que toute la famille de cette jeune femme croyait en Jésus. Binyamin Kluger, l’un des plus anciens militants de l’organisation – lui-même ancien chrétien français et missionnaire dans le passé – a mené un travail de longue haleine. Il a réussi à retracer d’autres familles chrétiennes en lien avec cette famille, en rassemblant un ensemble de preuves écrites et enregistrées où ces familles témoignent de leur foi chrétienne.