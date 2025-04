Des milliers de familles israéliennes ont participé lundi, premier jour de Hol Hamoed Pessah, à l’événement « L’histoire de l’héroïsme du peuple sur les chemins de l’espoir » dans les localités du pourtour de Gaza et le Néguev occidental. Cette initiative, organisée par le ministère du Patrimoine en collaboration avec la Société gouvernementale du tourisme, visait à connecter le public aux sites liés aux attaques du 7 octobre 2023 et à la résilience qui a suivi.

L’événement a attiré une diversité remarquable de participants – familles jeunes et âgées, personnes religieuses, laïques et ultra-orthodoxes – venus rendre hommage aux victimes et découvrir les lieux symboliques de cette tragédie nationale.

Des dizaines de bus ont transporté les visiteurs depuis différentes régions du pays vers plusieurs sites emblématiques, dont le poste de police de Sderot, théâtre d’une bataille où 10 policiers et 6 civils ont perdu la vie face aux terroristes. Le site « Tekuma », qui expose plus de 1 400 véhicules endommagés lors des attaques, était également au programme, permettant aux visiteurs d’entendre des témoignages personnels liés à ces vestiges.

Le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahou a souligné l’importance de cette commémoration : « Tout comme il nous est ordonné de nous souvenir de ce que les Égyptiens, les Amalécites et les partisans du Hamas à Gaza nous ont fait, nous devons nous souvenir des héros qui sont restés forts dans nos moments difficiles. »

Selon le ministère, la forte participation démontre « le besoin et le désir du public de se connecter au patrimoine et à l’unité », particulièrement en hommage aux habitants du Sud d’Israël.

Elad Ehrenfeld, PDG de l’Office national du tourisme, a conclu : « Le parking incendié de Tekuma témoigne de la douleur du 7 octobre, mais aussi de la détermination et de la force de l’esprit israélien. C’est précisément là où la lumière s’est éteinte que nous choisissons de raviver l’espoir. »