En prévision de la Coupe du monde de Football 2022 qui se tiendra au Qatar, les autorités de l’Emirat se préparent déjà à recevoir des milliers de visiteurs juifs et israéliens.

C’est dans ce but qu’Hassan al-Thawadi, le coordinateur du comité d’accueil a rencontré le rabbin américain Marc Schneier qui entretient des contacts suivis avec les dirigeants du monde arabe et assure de manière officieuse le rôle d’aumônier général pour la région du Golfe persique. « Tous les sujets ont été abordés, de la cacherout aux lieux où il sera possible de réunir des minyanim », a confié le rabbin Schneier. (Martin Perez AJ)

Le Qatar est un pays de la péninsule arabique qui se compose d’un désert aride et d’un long littoral avec plages et dunes au bord du golfe Persique (Arabique). La côte est également dotée de la capitale Doha, connue pour ses gratte-ciel futuristes et ses autres éléments architecturaux ultramodernes inspirés par le design islamique d’autrefois, comme le musée d’art islamique de Doha, en calcaire. Ce musée est installé sur la promenade maritime de la Corniche de la ville.

La Coupe du monde de football de 2022 est la 22e édition de la Coupe du monde de football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022, jour de la fête nationale du Qatar et une semaine avant Noël, avec une estimation du marché télévisuel potentiel à 3,2 milliards de téléspectateurs.

La présence du Qatar, qualifié d’office en tant que pays hôte de la compétition, perpétue la tradition des équipes faisant leur apparition pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde. En 2018, la FIFA ouvre la possibilité à l’extension de la coupe du monde 2022 au Qatar de 32 à 48 équipes tout en indiquant que « c’est un défi difficile ».

Source: Israelvalley

Photo by Flash90