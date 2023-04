Une bien triste journée de Hol Hamoed. Des milliers de personnes ont assisté à l’enterrement des soeurs Rina et Maya Dee, z’l, assassinées vendredi dans un attentat au carrefour de Hamra dans la vallée du Jourdain.

Les soeurs ont été enterrées au cimetière de Kfar Etsion près d’Efrat, là où elles habitaient avec leurs parents, leurs deux autres soeurs et leur frère. Leur mère Lucy (Lea bat Tsipora) est toujours hospitalisée dans un état critique.

Keren et Tali, les deux autres filles de la famille ont demandé: »Priez pour notre mère, nous ne pouvons pas la perdre elle aussi ».

Le père, Louis, a prononcé quelques mots: »Comment vais-je annoncer à Lucy ce qui est arrivé à ses deux chers cadeaux, quand elle se relèvera? ».

Le père de famille a tenu à insister sur l’unité du peuple juif: »Le peuple juif a prouvé aujourd’hui qu’il n’était qu’un. Une famille tranquille a été détruite et tout le peuple a mal. Il n’y a pas de plus grande preuve de notre unité, Am Israël Haï. Nous le savions, en fait, nous l’avons toujours su ».

Il a rendu hommage à ses filles assassinées: »Notre Maya, si belle et parfaite, tu étais l’amie de tout le monde. Nous avons essayé de trouver un personnage du Tana’h auquel te comparer: tu es comme Sarah. Tu as toujours été un ange et maintenant tu seras un ange qui veille sur nous.

Ma fille, ma jolie Rina, tu étais une élève et une amie formidable. Une monitrice formidable. Tu étais responsable et volontaire. Les gens savaient qu’il pouvait compter sur toi. Rina, tu rêvais de te promener dans le monde entier, désormais tu te promènes au Gan Eden ».

Le père a ajouté: »Pour Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout, nous marcherons ensemble, droite et gauche, religieux et laïcs, unis ensemble contre la véritable menace du mal: le Hamas et l’Iran, qui ne font aucune différence entre Efrat et Tel Aviv, Londres et l’Italie. Nous marcherons ensemble. Am Israël Haï ».

La soeur Keren a raconté: »Maya, ma grande soeur, je prends sur moi le rôle d’aînée. Je n’arriverai jamais à t’égaler même un peu. Je promets de protéger Tali et Yehouda. Rina, ma petite soeur, j’avais promis de veiller sur toi, j’ai failli à ma mission. Je donnerais tout pour échanger ma place avec la tienne, j’aurais préféré que ce soit moi dans cette voiture. Nous sommes nées le même jour. Nous aurions dû fêter notre anniversaire dans pas longtemps, désormais, je ressentirai toujours un manque ».

Tali a, elle aussi, rendu hommage à ses soeurs: »Aucune photo ne peut montrer qui tu étais Rina. Nous parlions de tout et ces derniers temps, nos liens s’étaient renforcés. Tu voyais le monde avec une intelligence particulière. Le monde a perdu deux grandes âmes. Nous allons rentrer à la maison, mais rien ne sera pareil. J’étais avec toi 19 ans Maya, avec toi 16 ans Rina, je serai toujours avec vous ».