L’agent municipal de sécurité, Hen Amir, z’l, qui a été assassiné hier (samedi), lors de l’attentat perpétré à Tel Aviv, a été inhumé ce dimanche en fin de journée, au Kibboutz Reïm dans le Neguev.

Parmi les milliers de personnes qui étaient venues lui rendre un dernier hommage, se trouvaient le ministre Ofir Akounis, le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï et les collègues de Hen dont son partenaire qui a éliminé le terroriste.

Ce dernier l’a pleuré: ”Hen, Hen, tu avais un si bon coeur, le monde entier a vu ce que tu as fait. Tu as repéré cet assassin. Tu as sauvé des milliers de vie. Il est arrivé par derrière, comme un lâche. S’il était arrivé par devant, tu aurais gagné. Dès qu’il a tiré sur toi, je t’ai vengé. Prends soin de moi Hen, prends soin de moi. Prends soin de nous. Quel combattant tu étais”.

Le mot qui était sur toutes les bouches était: ”Héros”. Tout le monde est conscient que par son acte de bravoure, Hen Amir, a sauvé de nombreuses vies.

Hen était marié à Vered et père de trois filles. Son épouse a crié sur sa tombe: ”Je t’aime, mon amour. Merci pour tout et pardon pour tout”.

Plus tôt dans la journée, Vered avait fait une déclaration à la presse, devant leur domicile à Bat Yam: ”Je voulais parler de Hen, l’homme le plus merveilleux au monde. Il était un mari extraordinaire et un père fabuleux pour nos trois filles. Il était un combattant. J’ai toujours su qu’il serait le premier à aller au combat. Lors des attentats précédents, il était toujours le premier à courir. Les armoires de la maison ne suffisent pas pour contenir tous les prix qu’il a reçus. Il était toujours prêt à aider. Il était le meilleur mari, il aimait tellement ses filles. J’espère que nous réussirons à surmonter cela”.

Sur les lieux de l’attentat, ce matin, des fleurs et des bougies ont été déposées par des citoyens. La famille de Hen a décidé de faire don de ses organes.