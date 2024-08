Des images émouvantes. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce soir (mardi) au Kotel pour la prière de la fin du jeûne du 9 Av.

Tous ont prié et chanté ensemble pour l’union au sein du peuple et la libération des otages. La prière s’est déroulée en présence du Rav du Kotel et des lieux saints, le Rav Shmouel Rabinovitch, de familles d’otages et de familles endeuillées.