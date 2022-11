Des milliers de personnes sont arrivées samedi soir au Kever Rachel, la tombe de Rachel, à Bethlehem, à l’occasion de sa Hazkara, qui est marquée, selon la tradition, le 11 Heshvan. Comme la date exacte du décès était le jour de Shabbat, le pèlerinage a débuté jeudi et s’est prolongé vendredi et samedi soir. Il devrait se poursuivre jusqu’à dimanche soir. Le nombre de places à l’intérieur étant limité, le public a été prié d’attendre patiemment son tour et de ne pas s’attarder à l’intérieur du mausolée.