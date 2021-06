Des milliers de personnes, jeunes et moins jeunes se sont rassemblées pour participer à la Marche des drapeaux malgré les menaces proférées par les organisations terroristes et les condamnation de la Liste arabe, de Ra’am et de Meretz. L’itinéraire en avait été modifié après concertation entre la police et les organisateurs.

Parmi les députés présents, Betzalel Smotritch et Itamar Ben-Gvir. Ce dernier a parlé d’un « grand jour de fête » et a égratigné le Premier ministre Naftali Benett et la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked, soudains absents de cette marche alors qu’ils y participaient les années précédentes. Le député a également dénoncé la réaction de Mansour Abbas, président de Ra’am, qui a parlé de « provocation » du fait que des Juifs défilent à Jérusalem, et a regretté que le nouveau Premier ministre ne le remette pas en place.

Jamais en retard d’une provocation, Ayman Oudeh, président de la Liste arabe unifiée, s’est rendu à la porte de Damas et a déclaré : « Le drapeau de Palestine flottera un jour sur ces murailles et Jérusalem sera la capitale de la Palestine occupée. Notre peuple fera en sorte qu’ils (les Juifs) auront honte et quitteront ces lieux ». Parole de député payé par l’Etat d’Israël.

Sur le plan sécuritaire, un vingtaine d’incendies ont été provoqués dans le Néguev occidental suit à des lancers de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza. Sans réaction de Tsahal pour l’instant, sur ordre du ministre de la Défense Benny Gantz. Le député Yoav Kich (Likoud) a lancé un appel au Premier ministre et au ministre de la Défense de cesser de faire le gros dos face à ce regain de violence terroriste et de réagir avec force afin de ne pas éroder les acquis de l’Opération « Gardiens des Murailles ».

Vidéo:

Photo Yonatan Sindel / Flash 90