A la veille du débat sur la loi au sujet de la clause de raisonnabilité, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant la Cour surprême pour apporter leur soutien aux juges qui sont opposés à la réforme judiciaire.

La soirée de manifestations a commencé par un cortège d’étudiants du mouvement de protestation étudiant depuis l’université Guivat Ram. Les représentants de ce mouvement ont déclaré: ”Nous sommes venus à Jérusalem depuis tout le pays pour être la muraille de protection de la démocratie, face à un gouvernement qui prouve sans arrêt qu’il est hostile au pays, à ses habitants et même au sionisme.

Le mot d’ordre de la manifestation était de souligner le caractère supérieur de la Cour suprême en soulignant le mot ”suprême”.

Les manifestants ont tenté de bloquer le périphérique Begin mais ils ont rapidement été évacués par les forces de l’ordre.

Pendant toute la journée (lundi), des informations ont fait état de pourparlers entre les équipes de Netanyahou et celles de Gantz pour parvenir à un compromis de dernière minute. Cette tentative ne fait pas l’unanimité au sein de la coalition, Itamar Ben Gvir s’y est clairement opposé.

”Je suis pour le dialogue mais contre la soumission”, a-t-il affirmé. La réforme est importante pour l’Etat d’Israël, elle équilibrera les rapports entre les trois pouvoirs. Céder à la résidence présidentielle revient à humilier plus de la moitié du peuple. Céder à la résidence présidentielle revient à porter atteinte aux valeurs de la droite. Otsma Yehoudit n’est pas d’accord pour céder. J’appelle mes amis les chefs de la coalition à faire entendre leur voix, il faut se prononcer contre cette soumission”.

Peu de temps après, le Premier ministre a recadré son ministre de la Sécurité nationale. Son cabinet a publié un communiqué précisant que Netanyahou ”oeuvre pour explorer toutes les options afin de parvenir à un consensus national qui garantira l’équilibre entre les pouvoirs. Si un tel accord était atteint, personne ne l’empêchera de se concrétiser”.

Betsalel Smotrich a, quant à lui, déclaré ce soir: ”Je remercie le Premier ministre pour ses efforts sincères dans le but de parvenir à un large consensus et je pense qu’il serait bon que les chefs de l’opposition se libèrent aussi des éléments extrémistes et anarchistes, avec à leur tête Shikma Bressler qui nous a traités, moi et mes amis, de nazis, et qu’ils se montrent prêts sincèrement à des concessions pour parvenir à l’unité. Il y a une véritbale volonté de dialogue, mais il y a aussi des sujets fondamentaux sur lesquels nous ne pouvons pas céder. J’ai dit au Premier ministre que nous sommes prêts au dialogue et à des accords comprenant des concessions pour unir le peuple, pour préserver Tsahal. En même temps, nous nous opposons fermement à nous laisser dicter nos décisions et à recevoir des ultimatums de ceux qui ont perdu les élections, n’ont pas réussi à obtenir la confiance du peuple et qui essaient par le biais de menaces de nuire à la sécurité de l’Etat et de nous dicter de force notre position. Nous n’accepterons en aucun cas de renoncer à la diversité dans le choix des juges afin qu’ils représentent tous les publics de l’Etat d’Israël et nous n’accepterons pas une situation dans laquelle l’opposition qui a perdu les élections puisse piétiner et écraser la droite au sein de la commission de nomination des juges”.