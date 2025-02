Des milliers de personnes se sont rassemblées ce soir (jeudi) sur la Place de Paris à Jérusalem sous le mot d’ordre: « Cette fois, on va jusqu’au bout ». Ce message a été adressé au gouvernement lors de cette manifestation par les participants venus de tout le pays.

Ils étaient venus réclamer la poursuite de la guerre jusqu’à une victoire totale sur le Hamas, la reconquête de la bande de Gaza, l’expulsion des ennemis et la réinstauration d’implantations juives dans la région de Gaza.

Parmi les personnalités présentes se trouvaient des rabbins et des hommes politiques dont le Rav Oury Cherki, le Rav David Pendel de Sdérot, Yossi Dagan ou les députés Itamar Ben Gvir, Limor Son Har Meleh d’Otsma Yehoudit et Nissim Vaturi et la ministre Idit Silman, tous deux du Likoud.