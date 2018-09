Des milliers de chrétiens ont prié pour les soldats de Tsahal disparus

Des dizaines de milliers de chrétiens ont prié dimanche à travers le monde en faveur de la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy”d et Oron Shaoul hy”d. Ces prières, organisées par des Eglises de divers courants, ont débuté en Australie, puis aux Philippines, à Taïwan au Bengladesh et en Inde, puis se sont poursuivies en Israël, en Afrique et en Europe pour finir aux Etats-Unis, au Brésil et à Costa-Rica.

Cette initiative qui a pour origine des organisations israéliennes avait obtenu l’aval des familles Goldin et Shaoul et avait pour but d’éveiller les consciences internationales au moment où s’ouvrait l’Assemblée générale de l’ONU. Dans une lettre adressée au secrétaire-général de l’ONU Antonio Gutteres, les organisateurs avaient souligné l’injustice humanitaire de la détention des dépouilles des deux soldats par le Hamas ainsi que le fait qu’ils avaient été tués deux heures après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu.

Dans de nombreux pays, des églises chrétiennes, protestantes pour la plupart et très pro-israéliennes, ont une influence de plus en plus importante dans la vie publique et sont écoutées par les dirigeants.

Vidéo:

Photo Familles