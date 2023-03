Le processus législatif de la réforme judiciaire est bien suspendu, mais la Knesset continue de voter des lois. Parmi elles, la loi permettant aux directeurs d’hôpitaux d’interdire de faire entrer du hametz dans leur établissement pendant Pessah.

Cette loi a été adoptée aujourd’hui par 48 voix pour et 43 contre. Elle prévoit la possibilité pour les directeurs d’hôpitaux de disposer des pancartes à l’entrée interdisant l’introduction de produits hametz à l’intérieur du bâtiment pendant Pessah.

Mise à part cette disposition, la loi ne donne le droit de fouiller dans les affaires des personnes entrant à l’hôpital ni même d’imposer des sanctions à celles qui enfreindraient la consigne.

Cette loi est, en fait, une réponse à une décision de la Cour suprême, il y a trois ans interdisant aux hôpitaux de mettre de telles pancartes à l’entrée.

L’année dernière, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz (Meretz), avait profité de cette décision de justice pour envoyer une lettre à tous les directeurs d’hôpitaux pour leur demander d’autoriser l’introduction de hametz dans leur établissement. Cela avait été la goutte de trop pour la députée Idit Silman, alors au parti Yamina, qui avait alors démissionné de la coalition, lui portant un coup fatal. C’est d’ailleurs, cette même Idit Silman, qui a présenté aujourd’hui la proposition de loi devant la Knesset, une manière de boucler la boucle.

700 réservistes contre la réforme judiciaire ont décidé de se servir de cette loi pour mener une action provocatrice. »Le dictateur tremblant et ses serviteurs déserteurs ont fait passer en troisième lecture, la loi sur l’interdiction du hametz dans les hôpitaux à Pessah. Par conséquent, pendant Pessah, nos hommes, et des milliers d’autres personnes, vont introduire de plusieurs façons du Hametz dans les hôpitaux, le filmeront et le posteront sur les réseaux sociaux ». Ils ont annoncé leur intention dans une pétition qu’ils ont signée en affirmant qu’ils ne cesseraient pas leur mobilisation malgré l’annonce de Netanyahou de suspension de la réforme: »Le dictateur et ses serviteurs sont arrivés au bout de leur parcours. Le mouvement va s’amplifier », écrivent-ils.

Notons que le mouvement »A’him laneshek » des réservistes contre la réforme a, pourtant, aujourd’hui annoncé une trêve dans la mobilisation afin de »laisser une chance au dialogue », mais s’est dit déterminé à reprendre immédiatement son action s’il s’avérait que les discussions n’étaient pas sincères.