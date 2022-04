La police et le Shabak ont ouvert une enquête aujourd’hui après que la famille Bennett a reçu une lettre avec des menaces de mort et une balle de pistolet.

D’après les forces de l’ordre, la lettre n’était pas adressée au Premier ministre mais à l’un des membres de sa famille.

Suite à ces menaces, prises très au sérieux, la sécurité a été renforcée autour de la famille Bennett.

Le Premier ministre a réagi en ces termes: »Les querelles politiques, quelle que soit leur importance, ne doivent arriver à la violence ni à des menaces de mort. Nous devons tout faire, en tant que dirigeants et citoyens dont l’avenir et l’avenir de nos enfants sont dans ce pays, pour que de tels phénomènes n’existent pas ».

Le chef de la Tsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, a déclaré: »Je ne sais pas si la publication de l’ouverture d’une enquête sur une lettre de menaces est une invention pour améliorer la popularité de Bennett et délégitimer la droite et la révolte légitime contre lui, ou si elle est réelle. Ce que je sais, c’est que la violence ne doit jamais être considérée comme un moyen d’action. Mais l’époque où on faisait taire la droite en l’accusant d’inciter à la violence, est révolue ».

Le Premier ministre a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques, mais la réaction qui a ému la toile est celle de son fils, Yoni Bennett qui a publié un post sur Instagram: »C’est triste de voir que des gens réels écrivent des choses aussi odieuses. Les gens ne comprennent pas qu’ils ont un premier ministre authentique, génial, avec des valeurs extraordinaires et qui fait bouger les choses et agit et agit. Sa malédiction c’est la politique et les médias parce qu’en réalité c’est un homme bon. Il ne s’intéresse pas aux scandales politiques. Cela ne l’intéresse tellement pas. Aucun aspect extérieur ne l’intéresse, ni combien tu gagnes, ni combien tu as eu au bac, ni à quel point tu es fort. Ce qui l’intéresse c’est à quel point tu es un homme bon, parce qu’il n’y a que cela qui compte ».