Après la manifestation de ce soir rue Kaplan à Tel Aviv, des manifestants sont descendus sur le périphérique Ayalon et ont bloqué la circulation.

Un automobiliste a renversé plusieurs manifestants, blessant une jeune femme de 25 ans. D’après les témoignages sur place, il aurait accéléré en leur direction, laissant penser qu’il les avait écrasés volontairement.

Arrêté par la police, le conducteur se défend: ”Je voulais arrêter le véhicule pour laisser le volant à mon père et par erreur, j’ai appuyé sur l’accélérateur au lieu d’appuyer sur le frein”. Le conducteur est un nouveau conducteur et a paniqué face aux gens qui se tenaient sur la route, c’est pourquoi il a voulu laisser le volant à son père.

Le mouvement de la Force Kaplan a déclaré: ”L’incitation à la haine de Netanyahou imprègne et entraine des blessés. Sa machine à distiller du poison travaille à plein régime ces dernières heures et a entrainé ce qu’il s’est passé ce soir. Le sang est sur les mains de Netanyahou”.

Le bureau du Premier ministre a immédiatement publié un communiqué: ”Le Premier ministre condamne sévèrement toute forme de violence, il appelle tout le monde à agir avec retenue et à respecter la loi”.