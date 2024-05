Des militants identifiés avec l’organisation Tsav 9 ont bloqué hier (lundi) des dizaines de camions chargés d’aide humanitaire pour Gaza près de Hevron.

Certains manifestants ont vidé les camions de leur contenu et l’un des camions a été incendié.

La police a ouvert une enquête.

L’organisation Tsav 9 a tenu à se désolidariser de ces actes: ”Depuis la création du mouvement, des personnes de droite et de gauche nous ont rejoint, des religieux et des laïcs, des habitants de la ville et du kibboutz ont bloqué et à leur tête des familles d’otages, des familles endeuillés et des combattants d’hier et d’aujourd’hui. La douleur et le souci pour nos fils et nos filles qui luttent dans les geôles des assassins depuis de long mois face à la décision terrible du cabinet de continuer à gâter Sinouar et les terroristes de la Nohba contrairement à leurs déclarations au début de la guerre nous ont conduit à nous lever et à agir. Pour les soldats, pour les otages, le blocage des camions est une mesure effective et concrète par laquelle nous crions qu’aucune aide ne doit passer tant que le dernier des otages n’est pas revenu. Dans cette douleur et cette colère accumulées au sein de tout le peuple face à la machine huilée qui a été mise en place en silence pour faire passer des camions sans que les citoyens israéliens le sachent, des actions qui ne sont pas en phase avec les valeurs de notre mouvement ont été réalisées. Avec détermination et dans le respect de la loi et des forces de sécurité que nous chérissons, nous continuerons de nous battre jusqu’au retour de nos otages à la maison”.

Le vice porte-parole du Secrétariat d’Etat américain a déclaré lors d’un point presse: ”Nous avons parlé avec Israël sur cet incident. Notre position est claire: il ne doit pas y avoir de perturbations sur la route de l’aide humanitaire, nous attendons du gouvernement d’Israël qu’il prenne des sanctions contre ceux qui sont impliqués”.