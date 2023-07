Les manifestants contre la réforme judiciaire rassemblés depuis hier à Jérusalem, sont décidés à perturber le déroulement de la journée. En effet, c’est aujourd’hui que la Knesset doit voter le premier volet de la réforme avec la loi sur la réduction du champ d’application de la clause de raisonnabilité.

Dès ce matin, des manifestants ont bloqué l’accès à la Knesset, menottes aux poignets. Certains ont voulu empêcher le ministre Nir Barkat de sortir de chez lui pour se rendre au Parlement.

Les manifestants se sont vantés d’assiéger la Knesset: ”Pour la première fois de l’histoire d’Israël, les quatre entrées de la Knesset sont bloquées”, ont-ils déclaré avec fierté.

La police a procédé à leur évacuation, en faisant usage de la force et de canons à eau.

La police a publié un communiqué face à ces troubles à l’ordre public: ”La police continue d’oeuvrer en ce moment, à Jérusalem, pour disperser et repousser les fauteurs de troubles qui bloquent des axes de circulation de manière illégale. Certains d’entre eux se sont attachés entre eux à plusieurs endroits sur des routes menant à la Knesset. Ils n’ont pas obtempéré lorsqu’il leur a été demandé d’évacuer les lieux, à plusieurs reprises. Les policiers ont donc fait usage de moyens de dispersion de foule et ont évacué les protestataires par la force. La police continuera à permettre toute manifestation légale, mais ne tolérera pas de troubles à l’ordre public et fera usage de tous les moyens en sa possession contre ces perturbateurs”.

Moshé Radman, l’un des leaders de la protestation, a été arrêté devant la Knesset alors qu’il en bloquait l’accès. La députée travailliste, Efrat Rayten, a tenté de l’aider face aux policiers.

Les protestataires ont passé une deuxième nuit sous les tentes au Gan Saker. L’un des conseillers municipaux de Jérusalem, Yoni Yossef, s’est adressé au conseiller juridique de la municipalité pour qu’il procède à l’évacuation de ce campement.

”Le parc comme tous les parcs publics est destiné à l’usage des habitants de Jérusalem et l’installation d’un campement y est interdite. Pendant la nuit, j’ai reçu des plaintes de plusieurs habitants du quartier pour du tapage nocturne et du vandalisme. Les pelouses, les fleurs, les plantes ont été arrachées et piétinées, le bruit était insupportable”, a décrit le conseiller municipal.

Il ajoute: ”Je vous demande d’ordonner l’évacuation de ce campement, de mesurer les dégâts et d’obliger les organisations de la manifestation à les payer. Je vous demande d’ordonner aux agents municipaux de distribuer des amendes à ceux qui ont planté des tentes. Si tel n’était pas le cas, j’annoncerai à tous les citoyens israéliens qu’ils peuvent désormais camper dans tous les jardins publics à Jérusalem à l’occasion des grandes vacances et des fêtes de Tichri”.