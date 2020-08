Au jour où une délégation israélienne officielle se trouve à Abou Dhabi, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a exprimé sa satisfaction est n’a pas résisté au plaisir de publier un extrait d’un livre qu’il avait écrit en 1995 sous le titre « Makom Ta’hat HaShemesh » (A Place among the Nations) dans lequel il exposait ses vues sur le combat d’Israël pour l’indépendance, la sécurité et la paix. Ces lignes écrites alors que l’Etat d’Israël n’était qu’une petite puissance et que l’axiome « territoires contre la paix » était la dangereuse doxa des dirigeants de l’époque prennent tout leur sens aujourd’hui. C’est définitivement la « Doctrine Netanyahou » qui se vérifie sous nos yeux…

« Il y a une possibilité de paix qui n’est pas conditionnée par des concessions dangereuses de la part d’Israël. Une paix qui reposera sur une dissuasion israélienne permanente, basée sur un renforcement de plus en plus important de sa puissance (…)

Si, à la prochaine génération, les Arabes finissent par reconnaître qu’Israël est là pour toujours, au Proche-Orient, et que son avenir et d’y rester, il se peut que se produise alors un retournement psychologique dans leur position quant au droit de l’Etat d’Israël à exister. Je crois que les Arabes ne s’enfonceront pas éternellement la tête dans le mur. (…)

L’Etat d’Israël dans lequel vivront 8 à 10 millions de Juifs dans quelques dizaines d’années pourra jouir de la prospérité, d’un essor et de l’indépendance. Et c’est justement parce que l’Etat juif sera si fort que la majorité du monde arabe se résoudra finalement à établir une paix véritable avec lui (...)

Cette vision des choses est totalement aux antipodes de celle qui est en vogue actuellement qui voudrait qu’Israël obtienne la paix uniquement s’il essaie « d’apaiser » les Arabes avec des concessions inconsidérées qui l’affaibliront et le réduiront (…)

Bien au contraire, une paix durable ne s’obtiendra que si le peuple juif convainc qu’il doit vivre avec eux et côté d’eux, qu’il est là et qu’il y restera… »

Photo Illustration