Une délégation de six journalistes du monde arabe est en visite en Israël à l’initiative du ministère des Affaires étrangères. Parmi elle un saoudien et un irakien! La délégation se rendra à Yad Vashem, à la Knesset et sur des lieux liés à l’Islam. Les journalistes s’entretiendront avec des députés, des représentants du ministère des Affaires étrangères et suivront des conférences. Ils se rendront aussi dans le nord du pays et à Tel-Aviv. L’objectif de cette visite est de présenter à ces journalistes le point de vue israélien sur les dossiers politiques et géopolitiques de la région mais aussi de leur permettre de jeter un regard sur la société israélienne sans le prisme de la désinformation ou des préjugés.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90