Dans la nuit (lundi à mardi), plusieurs jeunes Israéliens ont incendié des véhicules palestiniens et brisé des fenêtres de maisons dans le village de Hajjah près du lieu où s’est déroulé l’attentat meurtrier hier matin. Dans cet attentat, trois Israéliens – Elad Winkelstein, Rahel Cohen et Aliza Reyes, z’l – ont été assassinés.

Cette nuit encore, des dizaines de personnes ont procédé à une marche entre Kedumim et le village arabe Funduq où a eu lieu l’attentat afin de manifester contre le terrorisme et demander une action forte de la part de l’Etat et de l’armée.

Aucun blessé n’est à déplorer.