Après la sécession de huit députés travaillistes britanniques en signe de protestation contre l’antisémitisme qui envahit le Labour, ce sont à l’inverse des Israéliens, juifs et arabes, qui volent au secours du président du parti Jeremy Corbyn !

Près de trois-cent citoyens israéliens ont signé une lettre de soutien au président controversé du Parti travailliste britannique. Parmi les signataires les plus connus et les moins surprenants, la députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe), Prof. Ofer Kassif, candidat au parti communiste ‘Hadash, les universitaires gauchistes pro-palestiniens Shlomo Sand, Einat Matar, Adi Ofir et Nurit El’hanan-Peled, les artistes Einat Weitzman et Oudi Aloni ainsi que des cadres et militants de Meretz et du parti arabe Balad.

La lettre est formulée ainsi :

« Chers amis, nous sommes des juifs et palestiniens citoyens d’Israël, engagés en faveur de l’égalité entre les citoyens du pays, en faveur de la fin de l’occupation et du blocus sur la bande de Gaza, en faveur d’une paix juste et d’une solution juste pour les réfugiés palestiniens. La solidarité des forces progressistes en-dehors d’Israël est indispensable à notre combat et c’est pour cela que nous avions accueilli avec satisfaction l’élection de Jeremy Corbyn à la tête du Parti travailliste britannique. C’est un leader engagée pour la paix comme doit l’être un chef du Labour britannique. Depuis son élection, Jeremy Corbyn est l’objet d’attaques permanentes quant à son soutien prétendu à l’antisémitisme. Nous réfutons ces accusations de la manière la plus catégorique et soulignons que certains de ses détracteurs, dont le Premier ministre Binyamin Netanyahou, sont eux-mêmes des racistes connus et des alliés d’antisémites notoires tale que Viktor Orban ou les nationalistes polonais. Par ailleurs, nous notons que beaucoup d’adversaires de Jeremy Corbyn affirment qu’ils respectent le droit de critiquer Israël mais en réalité leurs attaques sont destinées à empêcher tout débat sur la question israélo-palestinienne et à empêcher tout gouvernement travailliste britannique futur d’exercer des pressions fortes sur Israël afin qu’il change de politique. Cependant, nous reconnaissons la réalité de l’antisémitisme, y compris de la part de la gauche, et nous remercions les efforts du Parti travailliste britannique pour lutter contre ce phénomène dans ses rangs. Ces efforts sont accompagnés d’une grande hypocrisie de la droite, qui d’un côté condamne l’antisémitisme, réel et imaginaire, et de l’autre, encourage ouvertement le racisme. Dans le climat actuel d’un fascisme croissant dans le monde, cette hypocrisie est des plus dangereuses. Pour la combattre, il faut assurément condamner l’antisémitisme mais aussi défendre les droits des Palestiniens et du socialisme. Nous appelons tous les partisans de la paix israélo-palestinienne à se joindre à la direction du Labour dans son engagement sans faille à créer une politique dénuée de haine et de préjugés, et de nous soutenir dans un combat commun pour un avenir sans oppression et discrimination en Israël et en Palestine. Amis du Labour, nous vous souhaitons pleine réussite dans votre prochain congrès national ainsi que dans les combats qui vous attendent ».

Photo