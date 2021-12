Les médias européens ne montreront pas ces nombreux habitants de Gaza qui rêvent de travailler en Israël, ce pays honni et décrit comme le diable par leurs propres dirigeants. Interrogés dans la rue, des passants, jeunes et plus âgés, ont tous évoqué la situation économique très difficile sans laquelle ils se trouvent, tout en se gardant bien de désigner la responsabilité entière du Hamas qui détourne des millions de dollars pour ses activités terroristes et les poches de ses dirigeants. Et ces mêmes personnes que l’on retrouver dans les émeutes anti-israéliennes et les meetings haineux souhaitent en même temps obtenir un permis de travail en Israël, parce qu’on y gagne 400 shekels par jour contre 15 à 25 shekels par jour dans la bande de Gaza.

Ayman Abou Krim, responsable des projets et de la coopération internationale au « ministère du Travail » du Hamas a évoqué sans honte la possibilité pour des gazaouis de travailler dans ce qu’il appelle « les territoires occupés de 1948 » pour résoudre partiellement le grave problème du chômage qui sévit dans la bande de Gaza, appliquant ainsi la méthode très répandue : combattre Israël mais profiter de tout ce que l’Etat juif peut offrir.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90