Me Itzik Bonzel, le père d’Amit, z’l, tombé au combat à Gaza, a déposé aujourd’hui de la part de plusieurs familles endeuillées une requête devant la Cour suprême demandant une audition de Ronen Bar suite aux graves accusations qu’il porte contre le Premier ministre dans sa déposition.

Par ailleurs, elles exigent que Ronen Bar annonce la date à laquelle il démissionnera. »Ronen Bar sollicite une décision judiciaire tout en refusant de communiquer la date de fin de son mandat », peut-on lire dans la requête. »La divulgation de cette date pourrait rendre inutile toute décision judiciaire sur un sujet qui alimente une tempête publique, et dont la justiciabilité est incertaine ».

Les familles veulent que la Cour contraigne Ronen Bar à annoncer, d’ici demain, la date prévue de sa démission, l’accusant de conserver cette information comme une sorte de »carte secrète » qu’il dévoilerait à sa convenance.

Elles soulignent qu’un contre-interrogatoire de Ronen Bar est l’outil le plus efficace pour faire émerger la vérité: »Il faut un éclaircissement factuel rigoureux. Il serait juste de confronter M. Ronen Bar à ses différentes versions et à l’évolution de ses déclarations, afin d’évaluer la crédibilité de ses propos récents », déclarent les familles dans leur requête.

Dans ce contexte, les familles du Forum Gvoura, ayant perdu des proches à la guerre, ont publié un document aujourd’hui affirmant que Ronen Bar leur avait dit qu’il démissionnerait le 15 mai, date qu’il n’a jamais confirmé officiellement.

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, a, de son côté, écrit une lettre aux employés du Shin Bet pour les renforcer dans leur travail alors que l’organisation subit des secousses importantes liées aux tensions entre Ronen Bar et le gouvernement.

»Ces derniers jours, j’ai eu l’occasion de parler avec plusieurs d’entre vous, à tous les niveaux de l’organisation. Ce que j’entends, c’est une frustration profonde et généralisée face à la situation actuelle du service, causée par la perte de contrôle de Ronen Bar et par les secousses qu’il inflige sciemment à l’institution », a écrit Smotrich.

Le ministre, membre du cabinet de sécurité, a cependant tenu à souligner sa confiance dans les hommes et femmes du Shin Bet: »Le peuple d’Israël et moi-même – en tant que citoyen, ministre du gouvernement et membre du cabinet de sécurité – avons une confiance totale en vous et une immense reconnaissance pour votre action. La majorité écrasante du peuple vous admire pour votre dévouement à la sécurité de l’État, heure après heure ».

Smotrich conclut en appelant les agents à ne pas se laisser déstabiliser par les turbulences internes: »La conduite fautive de Ronen Bar ne ternit en rien l’image du Shin Bet, et certainement pas celle de ses membres. Ne laissez pas cette tempête affecter votre moral, même si elle est déclenchée par quelqu’un qui s’accroche encore à son fauteuil. L’organisation est bien plus grande et bien plus importante que celui qui la dirige ».