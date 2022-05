A l’approche de Yom Hazikaron, des familles endeuillées ont fait savoir qu’elles ne souhaitaient voir aucun membre du gouvernement prendre part aux cérémonies en hommage à leurs proches assassinés.

Ce matin, sur Galei Israël, Dvora Gonen, la mère de Dany Gonen z’l, a expliqué: »Nous ne voulons aucun représentant du gouvernement lors des cérémonies. La direction du pays est faible et nous devenons chaque jour plus vulnérables. Je ne veux pas que les gens qui m’affaiblissent en tant que juive en Israël soient présents lors des cérémonies à la mémoire de nos proches disparus. Nous avons prouvé que Ra’am est lié au Hamas. Le fait de répéter que ce n’est pas vrai, n’en fait pas un mensonge. Le lien entre Ra’am et le Hamas a été prouvé. La politique ne peut pas être dissociée du deuil des familles, ce qu’ils font n’empêchera pas qu’une prochaine famille subisse ce deuil. Lorsque le peuple juif est faible à cause de dirigeants faibles, il n’y a pas de dissuasion. C’est une situation dangereuse ».

Comme Dvora Gonen, ils sont des dizaines de parents, frères et soeurs, conjoint(e)s endeuillés à avoir signé un appel à refuser la présence des membres du gouvernement lors des cérémonies de Yom Hazikaron.

Comme chaque année, le ministère de la Défense offre un cadeau aux familles endeuillées à l’approche de Yom Hazikaron. Cette fois il n’a pas été du goût de très nombreuses d’entre elles. Il s’agit d’une montre murale ornée de symboles qui n’ont pas plu.

Sur la montre est écrit en hébreu, en arabe et en anglais le mot »Paix » et elle est encadrée par des croissants musulmans.

Pour Naama Miller, qui a perdu son mari, »cette année, toutes les limites ont été franchies avec ce cadeau. Lorsque je l’ai ouvert, j’ai cherché le lien avec la dimension nationale. J’ai regardé cet objet rempli de différents symboles, sans une seule magen david et cela n’a, pour moi, rien à voir avec Yom Hazikaron. La lettre du ministre Benny Gantz qui accompagnait le présent ne m’a pas rassurée. Il écrit plus d’une fois qu’il n’y a pas de consolation. Mais pourtant elle existe. L’existence de l’Etat d’Israël, sa construction, la famille sont des consolations. Au lieu de nous encourager et de nous aider à relever la tête dans ces jours difficiles, on a le sentiment qu’on nous enfonce profondément dans la douleur ».

Beaucoup de familles endeuillées ont été heurtées par les symboles choisis pour orner cette montre et auraient préféré pouvoir faire don de l’argent investi pour perpétuer la mémoire de leurs proches.

Le ministère de la Défense a réagi en précisant que le choix du cadeau se fait chaque année avec des représentants des familles endeuillées qui ont choisi, cette année, cette montre »comme symbole de l’aspiration du pays à la paix et la fraternité avec ses voisins. Sur la montre on trouve une représentation de Jérusalem, sainte pour les trois religions, une colombe avec un rameau d’olivier qui sont des symboles historiques de paix pour le peuple juif. Nous sommes navrés des sentiments que cela a pu provoquer chez certaines familles ». Le ministère assure qu’une réflexion sera menée sur le sujet.

Photo à la une: Flash 90

Photo montre: FaceBook