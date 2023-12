Après le drame survenu vendredi lors duquel trois des otages ont été tués par erreur par des soldats israéliens, la pression s’accentue sur le gouvernement pour arrêter les combats dans la Bande de Gaza.

Cette pression provient de différents acteurs: la communauté internationale (Etats-Unis mis à part) mais aussi le QG des familles d’otages qui, rappelons-le, ne représente pas toutes les familles d’otages.

Pour les familles appartenant à ce QG, il faut à tout prix libérer tous les otages immédiatement, même si cela doit passer par un arrêt total des combats. Pour elles, le drame de vendredi aurait pu être évité si l’échelon politique les avait écoutées et avait adopté leur position, à savoir que les combats mettent en danger les otages.

Hier soir (samedi), lors de leur conférence de presse, aussi bien le Premier ministre Netanyahou que le ministre de la Défense, Gallant, ont catégoriquement refusé d’envisager de cesser les combats: ”ce serait accorder la victoire au Hamas”, a affirmé Netanyahou.

Ils ont reçu, dans ce sens, un soutien total de familles de soldats tombés au combat à Gaza réunies dans le forum Gvoura (héroïsme), qui ont envoyé aujourd’hui une lettre au gouvernement.

”Nous, familles de soldats de Tsahal tombés au combat depuis Simhat Torah, parents, conjoints, enfants. Nous avons perdu ce que nous avions de plus cher mais nous sommes fiers de ceux qui sont tombés et de l’héritage héroïque qu’ils ont laissé: ils sont partis au combat, sans hésiter, et se sont battus avec courage et dévouement, pour sauver des vies et protéger le peuple et la patrie face à un ennemi cruel qui veut nous exterminer et animés par la foi et la confiance dans l’éternité d’Israël”, ont écrit les proches des soldats.

”Nous voyons l’esprit héroïque et de sacrifice qui anime le coeur des compagnons de ceux tombés au combat au sein des soldats de Tsahal qui réalisent leur mission sur le champ de bataille, depuis la Bande de Gaza au sud jusqu’à la frontière avec le Liban au nord. Nous souhaitons que leur sang n’ait pas été versé en vain, il y a des soldats qui continuent sur leur voie et ce flambeau passera de génération en génération”, poursuivent-ils.

Les familles du forum Gvoura appellent à ne pas arrêter les combats avant la victoire totale: ”Nous croyons que nous possédons la force pour arriver à la victoire, avec l’aide de Dieu. Le peuple est fort, son esprit est solide, au front et à l’arrière-front. Vous avez un mandat pour vous battre, vous n’avez pas de mandat pour vous arrêter au milieu! C’est le testament des soldats tombés et notre devoir envers les vivants. Les civils et les soldats valeureux sont déterminés à obtenir une victoire totale. C’est ce qu’a promis le Premier ministre de manière explicite”.

Pour conclure, les familles écrivent à l’attention du gouvernement: ”Au nom de ceux qui sont tombés au combat, nous nous tournons vers vous pour vous apporter notre soutien afin de réaliser cette promesse, afin que vous soyez des dirigeants dignes de ce peuple et que vous poursuiviez les combats jusqu’à la victoire. Ne vous arrêtez pas avant d’avoir atteint tous les objectifs. Seule la poursuite des combats permettra la victoire, fera capituler le Hamas et amènera la libération de tous les otages, avec l’aide de Dieu”.

Le Premier ministre a lu des extraits de cette lettre en ouverture du conseil des ministres ce matin et a réitéré son engagement à aller jusqu’au bout dans la guerre contre le Hamas pour atteindre les trois objectifs qu’il martèle sans cesse: éradiquer le Hamas, ramener tous les otages et garantir qu’il n’y ait plus de menace pour Israël depuis la Bande de Gaza à l’avenir.